В Петербурге шесть трамваев изменят маршруты в мае

Трамваи не будут ходить на нескольких участках из-за ремонта на Тихорецком проспекте, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

С субботы до воскресенья движение изменит трамвай №40. С воскресенья до 16-го по другой дороге будут ездить трамваи №9, 55 и 61. 16-17 мая — трамвай №9, 38, 57. 17-26 по другой дороге будут двигаться трамваи №38, 40 и 55. Не будут ездить 57 и 61 трамваи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 по 10 мая автобусы работают по графику воскресенья. С 1 по 10 мая автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику воскресного дня. Пригородные электропоезда (электрички) с 1 по 9 мая работают как в субботу 10 мая как в воскресенье. 1, 2, 3 мая переносится остановка автобусов № 211 у станции метро “Чёрная речка”. В эти дни посадка в автобусы № 211 будет организована на улице Академика Крылова.