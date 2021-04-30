С 1 по 10 мая автобусы работают по графику воскресенья

С 1 по 10 мая автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику воскресного дня. Пригородные электропоезда (электрички) с 1 по 9 мая работают как в субботу 10 мая как в воскресенье.

1, 2, 3 мая переносится остановка автобусов № 211 у станции метро “Чёрная речка”. В эти дни посадка в автобусы № 211 будет организована на улице Академика Крылова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти три сотни новых камер установят на дорогах Петербурга в 2021 году. Почти во всех районах города на Неве появятся 240 новых камер, сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи. Они будут фиксировать скорость, выезд навсречку, пересечение сплошных, разворот не в том месте , нарушения на зебре и другое. Каждый день в Северной столице случается около 350 ДТП.