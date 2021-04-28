Почти три сотни новых камер установят на дорогах Петербурга в 2021 году

В Северной столице начался проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В Петербурге увеличат количество камер более чем в два раза.

Почти во всех районах города на Неве появятся 240 новых камер, сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи. Они будут фиксировать скорость, выезд навсречку, пересечение сплошных, разворот не в том месте , нарушения на зебре и другое.

Каждый день в Северной столице случается около 350 ДТП. В прошлом году в ДТП погибло более 200 человек. В этом году уже больше 50. Главная причина ДТП — нарушения ПДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге упал спрос на новостройки.З а прошлый и нынешний годы число выдаваемых разрешение на строительство в городе на Неве уменьшилось в 5 раз. С начала года в Северной столице продали 860 тысяч «квадратов» жилья на первичке.