В Петербурге упал спрос на новостройки

В Петербурге упал спрос на новостройки
За прошлый и нынешний годы число выдаваемых разрешение на строительство в городе на Неве уменьшилось в 5 раз. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов, новостройки в Купчино.

С начала года спрос на новостройки в Северной столице понизился на 16%. Решившихся купить квартиру в новостройке, не радует обилие достойных предложений. Все наиболее хорошие варианты разобрали в прошлом гожу из-за льготной ипотеки.

За прошлый и нынешний годы число выдаваемых разрешение на строительство в городе на Неве уменьшилось в 5 раз. С начала года в Северной столице продали 860 тысяч «квадратов» жилья на первичке. Треть из них пригородные новостройки. Раньше их было больше 20%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что евангелисты просят передать им здания «Мюзик-Холла». Евангелисты просят отдать им дом, два флигеля и здание церкви. Они объясняют это единством – церковь «Осанна» и эта церковь принадлежат протестантизму. Евангелисты хотят получить их бесплатно. В ней они будут проводить богослужения.

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