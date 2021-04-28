Евангелисты просят передать им здания «Мюзик-Холла»

Евангелисты отправили запрос в Комитет имущественных отношений Петербурга. Они просят передать им здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа, сообщает «Интерфакс».

Евангелисты просят отдать им дом, два флигеля и здание церкви. Они объясняют это единством – церковь «Осанна» и эта церковь принадлежат протестантизму. Евангелисты хотят получить их бесплатно. В ней они будут проводить богослужения.

Здание Англиканской церкви построено в 30-х годах XVIII века и является памятником архитектуры. Сейчас эти здания вот уже пятый год принадлежат театру «Мюзик-Холл».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зрители театра на Рубинштейна устроили драку за сердце дамы. Троих дебоширов вывели из театра охранники, но они продолжили дебоширить у входа и разбили стеклянную дверь здания, пишет АБН. Зачинщиком драки считается 23-летний молодой человек.