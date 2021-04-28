Зрители театра на Рубинштейна устроили драку за сердце дамы

В Малом драматическом театре на улице Рубинштейна зрители устроили потасовку в фойе. Инцидент произошел вечером 26 апреля.

По предварительной информации, причиной конфликта стала возлюбленная одного из участников драки.

Троих дебоширов вывели из театра охранники, но они продолжили дебоширить у входа и разбили стеклянную дверь здания, пишет АБН.

Зачинщиком драки считается 23-летний молодой человек. Вместе с 28-летним приятелем он с кулаками пошел на соперника.

Впрочем, в театре конфликт не помешал спектаклю и творческому процессу.

Зачинщика задержали, но потом отпустили после профилактической беседы. Его приятелю потребовалась медицинская помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Космонавтов около дома 29/3 произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами. Один из них участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, далее все трое скрылись в подъезде соседнего дома.