Драка на проспекте Космонавтов закончилась стрельбой

В Московском районе произошла драка, которая закончилась стрельбой.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на проспекте Космонавтов около дома 29/3 произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами. Один из них участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, далее все трое скрылись в подъезде соседнего дома.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего. Им оказался 61-летний мужчина. Кроме того, по месту жительства задержанного были найдены травматический пистолет, три газовых пистолета и несколько охотничьих ружей.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция задержала в центре Петербурга 13 человек. Массовая драка с иностранцами случилась утром на Садовой улице. Прохожие позвонили в 112 и сообщили о массовой драке. Около половины пятого утра 12 апреля в полицию поступило сообщение о том, что у клуба на Садовой, 28, дерутся мужчины.