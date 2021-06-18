Увидеть «Алые паруса» раньше времени: петербуржцы заполняют соцсети фото с репетиции праздника выпускников

Увидеть «Алые паруса» раньше времени: петербуржцы заполняют соцсети фото с репетиции праздника выпускников
Репетиция "Алых парусов". Фото: скриншот "ВКонтакте"

До праздника всех выпускников «Алые паруса» остаются считанные дни, подготовка идет полным ходом. Накануне вечером петербуржцы и гости города стали свидетелями зрелищной репетиции. Бриг под алыми парусами величаво прошел по Неве. К утру соцсети заполнили снимки с «Россией».

Репетиция «Алых парусов». Фото: скриншот «ВКонтакте»

Репетиция «Алых парусов» продолжалась несколько часов. Уже в ночь на 18 июня бриг «Россия» прошел Троицкий мост, который ради репетиции развели раньше обычного времени. После корабль направился к стрелке Васильевского острова, вернулся обратно и прошел еще два круга. Пока «Россия» курсировала от Троицкого моста к Дворцовому, у петербуржцев было время, чтобы сделать эффектные снимки. Ими горожане активно делятся в социальных сетях.

Репетиция «Алых парусов». Фото: скриншот «ВКонтакте»

«Очень красиво. Видео не передает. А еще развели Троицкий мост. Вчера в одной точке сошлась теплая белая ночь, разведенные мосты и Алые паруса», — поделилась одна из пользовательниц социальной сети «ВКонтакте»

Репетиция «Алых парусов». Фото: скриншот «ВКонтакте»

У тех, кто не увидел репетицию, будет еще один шанс увидеть проход корабля по Неве до официального торжества. Впереди — генеральная репетиция, она, по предварительным данным, пройдет 24 июня.

Репетиция «Алых парусов». Фото: скриншот «ВКонтакте»

Сам праздник пройдет в ночь с 25 на 26 июня. Традиционно ведущими праздника выпускников станут Иван Ургант и Дарья Александровна. Выпускников поздравят Ваня Дмитриенко, JONY, группа Cream Soda, Niletto, Светлана Лобода и Ирина Дубцова. Темой праздника в этом году станут важные вехи в истории России, от победы Александра Невского на Чудском озере, до первого полета человека в космос.

Репетиция «Алых парусов». Фото: скриншот «ВКонтакте»

Власти Петербурга уже не раз обещали, что в этом году праздник пройдет в очном формате. Правда, до сих пор неизвестно, увидят ли «Алые паруса» в эту ночь все желающие. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что при ухудшении эпидемиологической ситуации на время праздника могут ввести дополнительные ограничения. Пока она оставляет желать лучшего.

Репетиция «Алых парусов». Фото: скриншот «ВКонтакте»
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