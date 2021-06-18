Увидеть «Алые паруса» раньше времени: петербуржцы заполняют соцсети фото с репетиции праздника выпускников

До праздника всех выпускников «Алые паруса» остаются считанные дни, подготовка идет полным ходом. Накануне вечером петербуржцы и гости города стали свидетелями зрелищной репетиции. Бриг под алыми парусами величаво прошел по Неве. К утру соцсети заполнили снимки с «Россией».

Репетиция «Алых парусов» продолжалась несколько часов. Уже в ночь на 18 июня бриг «Россия» прошел Троицкий мост, который ради репетиции развели раньше обычного времени. После корабль направился к стрелке Васильевского острова, вернулся обратно и прошел еще два круга. Пока «Россия» курсировала от Троицкого моста к Дворцовому, у петербуржцев было время, чтобы сделать эффектные снимки. Ими горожане активно делятся в социальных сетях.

«Очень красиво. Видео не передает. А еще развели Троицкий мост. Вчера в одной точке сошлась теплая белая ночь, разведенные мосты и Алые паруса», — поделилась одна из пользовательниц социальной сети «ВКонтакте»

У тех, кто не увидел репетицию, будет еще один шанс увидеть проход корабля по Неве до официального торжества. Впереди — генеральная репетиция, она, по предварительным данным, пройдет 24 июня.

Сам праздник пройдет в ночь с 25 на 26 июня. Традиционно ведущими праздника выпускников станут Иван Ургант и Дарья Александровна. Выпускников поздравят Ваня Дмитриенко, JONY, группа Cream Soda, Niletto, Светлана Лобода и Ирина Дубцова. Темой праздника в этом году станут важные вехи в истории России, от победы Александра Невского на Чудском озере, до первого полета человека в космос.

Власти Петербурга уже не раз обещали, что в этом году праздник пройдет в очном формате. Правда, до сих пор неизвестно, увидят ли «Алые паруса» в эту ночь все желающие. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что при ухудшении эпидемиологической ситуации на время праздника могут ввести дополнительные ограничения. Пока она оставляет желать лучшего.