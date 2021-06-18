Губернатора Калужской области госпитализировали с COVID после вакцинации

Губернатора Калужской области госпитализировали с COVID после вакцинации
COVID-19 протекает в легкой форме, отметил Владислав Шапша. Фото: скриншот Instagram

Губернатор Калужской области Владислав Шапша оказался в больнице в связи с выявлением у него COVID-19. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Об этом стало известно в пятницу, 18 июня. По его словам, он находится в нормальном состоянии, а болезнь протекает в легкой форме благодаря прививке.

Политик объяснил, что ключевую роль в этом сыграла прививка, которую он успел сделать вместе с членами своей семьи. Близкие политика не заразились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер подхватил коронавирусную инфекцию. Диагноз 71-летнего чиновника подтвердился после тестирования. В настоящее время он находится в изоляции дома.

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