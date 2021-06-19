Победительница «Холостяка» призналась, что они с Тимати не живут вместе

Сафарова отметила, что они решили не спешить.

Победительница шоу «Холостяк» Катя Сафарова приняла участие шоу «50 вопросов» на You-Tube-канала «Макарена». Она поделилась различными подробностями личной жизни, в том числе рассказала об отношениях с рэпером Тимати.

Девушка заверила, что у них все отлично, но пока что речи о совместном проживании не идет. Пара хочет насладиться идиллией и отсрочить совместное решение бытовых проблем.

Сафарова также заявила, что не видит смысла сравнивать ее с экс-супругой Тимати Анастасией Решетовой, так как они абсолютно разные. При этом блогер не исключает, что однажды им с Тимати придется расстаться, поэтому Сафарова предпочитает не ревновать его ни к кому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что избранница Тимати рассказала о знакомстве с мамой рэпера.