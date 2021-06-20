Суточный прирост COVID-больных в Петербурге перевалил за тысячу

В Петербурге продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Последний суточный прирост перевалил за тысячу человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью, за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 019 петербуржцев. Выздоровели 439 пациентов, 73 не смогли побороть болезнь.

В России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 611 человек. К летальному исходу болезнь привела в 450 случаях, полностью выздоровели 8 629 человек. Всего в России зарегистрировано 5 316 826 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России. При этом врач понимает, что вакцинация позволит стабилизировать ситуацию уже к августу.