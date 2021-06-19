Инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России
Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Он считает, что цифры будут расти как минимум ближайшие две недели.

Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как долго будет продолжаться рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет ТАСС.

Он предполагает, что это продлится еще как минимум на протяжении двух недель. При этом врач понимает, что вакцинация позволит стабилизировать ситуацию уже к августу.

«Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры»,

— отметил специалист.

Тимаков добавил, что результаты массовой вакцинации невозможно оценить прямо сейчас, так как нужно время на выработку иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки от коронавируса.

заболеваемость инфекционист пандемия


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная Польши и сборная Испании сыграли в ничью
На Московском легковушка оказалась под самосвалом
В Москве потушили склад с пиротехникой: на это потребовалось четыре часа
Инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России
Жителям Купчино спустя несколько часов в темноте вернули свет
На Большевиков задымился «Макдональдс»: посетителей эвакуировали
В Финляндию смогут попасть россияне, владеющие недвижимостью в стране
Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки ...