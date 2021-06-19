Инфекционист спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Он считает, что цифры будут расти как минимум ближайшие две недели.

Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как долго будет продолжаться рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом пишет ТАСС.

Он предполагает, что это продлится еще как минимум на протяжении двух недель. При этом врач понимает, что вакцинация позволит стабилизировать ситуацию уже к августу.

«Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры»,

— отметил специалист.

Тимаков добавил, что результаты массовой вакцинации невозможно оценить прямо сейчас, так как нужно время на выработку иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки от коронавируса.