Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки от коронавируса

Политик обратился с соответствующей просьбой в адрес руководителей предприятий и организаций региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что жители региона смогут получить дополнительный выходной после прививки от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Политик уже рекомендовал руководителям предприятий и организаций предоставить возможность отдохнуть тем, кто решится на вакцинацию.
«Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка»,
— говорится в документе.
Предполагается, что сотрудники смогут отдыхать на следующий день после прививки от коронавируса – этого должно хватить, чтобы улучшилось самочувствие.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минтруде считают, что можно отстранять от работы непривитых сотрудников.