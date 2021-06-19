Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки от коронавируса

Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки от коронавируса
Александр Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

Политик обратился с соответствующей просьбой в адрес руководителей предприятий и организаций региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что жители региона смогут получить дополнительный выходной после прививки от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Политик уже рекомендовал руководителям предприятий и организаций предоставить возможность отдохнуть тем, кто решится на вакцинацию.

«Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка»,

— говорится в документе.

Предполагается, что сотрудники смогут отдыхать на следующий день после прививки от коронавируса – этого должно хватить, чтобы улучшилось самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минтруде считают, что можно отстранять от работы непривитых сотрудников.

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