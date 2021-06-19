В Минтруде считают, что можно отстранять от работы непривитых сотрудников

В Минтруде считают, что можно отстранять от работы непривитых сотрудников
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Раньше в ведомстве считали, что увольнять за отказ от вакцинации нельзя.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, какова будет судьба сотрудников, отказывающихся делать прививку от коронавируса. Об этом сегодня, 19 июня, пишет РИА Новости.

Глава ведомства ранее говорил, что увольнять за отказ от вакцинации нельзя, так как это противоречит трудовому законодательству. Сейчас же он заявил, что отстранять от работы можно. Напоминаем, что в некоторых регионах России согласились с тем, что необходимо привить от коронавируса 60% сотрудников некоторых сфер – например, общепита. При этом власти уверяли, что обязательной вакцинации в стране точно не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих.

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