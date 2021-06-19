Власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих

Власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Власти Петербурга поручили вакцинировать от коронавируса 65% государственных служащих в городе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Поручение должно быть исполнено до 15 августа текущего года. Речь идет о сотрудниках исполнительных органов государственной власти, госучреждений и унитарных предприятий Северной столицы.

Согласно документу, опубликованному на сайте Смольного, также вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов (курсантов).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные COVID-ограничения. Причиной таких мер стал рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Горожане не смогут посещать аквапарки и аттракционы

Александр Беглов вакцинация новости СПб


 

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