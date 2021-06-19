В Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные COVID-ограничения

В Петербурге вводятся дополнительные ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Соответствующие изменения в постановление Правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

Так, с 21 июня горожане не смогут посещать аквапарки и аттракционы. На мероприятия численностью более 75 человек будут допускаться только посетителей с отрицательным тестом на COVID-19.

При этом тест на выявление болезни должен быть сделан не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, общее количество посетителей на которых не может превышать 500 человек.

Максимальное число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади сократят с 5 до 3 тыс. человек, а на территории парка в «Юбилейном» — до тысячи человек.

Напомним, за минувшие 24 часа в Северной столице выявлено 996 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировали 466 летальных исхода. При этом 10 684 человек смогли вылечиться от инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, которые не вакцинировались против COVID-19, могут умереть от опасной инфекции с гораздо более высокой вероятностью, чем привитые.