В Петербурге зафиксировано 996 новых случаев коронавируса

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 996 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 19 июня.

В России за сутки зафиксировано 17 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 466 летальных исхода. При этом 10 684 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 пациента.

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