Иммунолог оценил вероятность летального исхода от коронавируса для непривитых

Люди, которые не вакцинировались против COVID-19, могут умереть от опасной инфекции с гораздо более высокой вероятностью, чем привитые. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, вероятность летального исхода после заражения коронавирусом у непривитого человека составляет 1 к 30.

В беседе с URA.ru специалист отметил, что при наличии прививки от коронавируса вероятности умереть от нового вируса нет: вакцина дает возможность избежать тяжелого течения болезни.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 906 человек. К летальному исходу болезнь привела в 466 случаев. При этом в стране полностью выздоровел 10 684 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали основных распространителей индийского штамма.