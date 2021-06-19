В Роспотребнадзоре назвали основных распространителей индийского штамма

В Роспотребнадзоре назвали основных распространителей индийского штамма
Многие, особенно молодые люди, переносят COVID-19 в легкой форме или вообще без симптомов. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Основным распространителем индийского штамма коронавируса является молодежь. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, избежать роста заболевания COVID-19 не удалось из-за массового игнорирования профилактики вируса. Молодежь, как наиболее активная часть населения, способствует распространению индийского штамма в разных возрастных группах.

Как сообщил ТАСС, эпидемиолог подчеркнула, что россияне «очень расслабились», несмотря на то, что коллективный иммунитет к COVID-19 еще не достигнут.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 906 человек. К летальному исходу болезнь привела в 466 случаев. При этом в стране полностью выздоровел 10 684 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы заболевания индийским штаммом COVID-19 напоминают простуду.

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