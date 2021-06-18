Татьяна Голикова рассказала о симптомах заболевания индийским штаммом COVID-19

Симптомы заболевания индийским штаммом COVID-19 напоминают простуду. Об этом сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что западные ученые называют симптомами нового штамма самый, что ни на есть обычный насморк, головную боль или же неприятные ощущения в горле.

Татьяна Голикова напомнила россиянам, что необходимо сразу же, еще при первых симптомах обращаться к доктору и проводить тест на ковид-19. Она объяснила, что если лечиться противовирусными препаратами или же привычными антибиотиками, то возможно запустить процесс развития заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Собянин рассказал, что у 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм.