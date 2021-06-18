Собянин рассказал, что у 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм

Собянин рассказал, что у 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм
Собянин призывает активнее прививаться от коронавируса. Фото: kremlin.ru

Чтобы бороться с ним, иммунитет должен быть крайне сильным.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об эпидемиологической обстановке в столице. Он отметил, что все чаще в городе выявляются случаи заражения индийским штаммов коронавируса. Таковых в последнее время почти 90%. Данными политики поделился в эфире Первого канала.

«Для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу»,

— заявил Собянин.

Он выразил надежду, что граждане будут прививаться от коронавируса еще активнее, чтобы как можно быстрее выработался коллективный иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве будут госпитализировать только привившихся от коронавируса пациентов.

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