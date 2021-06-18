В Москве будут госпитализировать только привившихся от коронавируса пациентов

Плановую помощь смогут получить только вакцинированные граждане.

В Москве планируют госпитализировать только тех пациентов, у которых сделана прививка от коронавируса. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.

Это значит, что перед госпитализацией, у гражданина проверят наличие прививки от инфекции. Требование не распространяется на ряд пациентов, среди них онкологические больные, а также люди с заболеваниями крови. Также не смогут отказаться в паллиативной помощи и тем, у кого экстренный случай. Есть и те, кому прививка противопоказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для привитых от COVID туристов предложили ввести повышенный кешбэк.