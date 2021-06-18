Для привитых от COVID туристов предложили ввести повышенный кешбэк

Для привитых от COVID туристов предложили ввести повышенный кешбэк
Данную меру собирается инициировать Общенациональный союз индустрии гостеприимства. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Для вакцинированных от COVID туристов следует ввести повышенный кешбэк. С такой инициативой выступил Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Соответствующее решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в России. Дополнительный кешбэк может подтолкнуть туристов сделать прививку.

Как сообщили РИА Новости, также союз поддержит идею рестораторов по выделению отдельных площадок для вакцинированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде российских регионов. По ее словам, речь идет о группе риска, о тех работниках, кто по долгу своей работы находится в постоянном контакте с людьми.

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