Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде российских регионов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала решение властей некоторых субъектов России вакцинировать определенные группы населения.

Об этом стало известно в пятницу, 18 июня. По ее словам, речь идет о группе риска, о тех работниках, кто по долгу своей работы находится в постоянном контакте с людьми.

Попова отметила в эфире телеканала «Россия 1», что интенсивность распространения индийского штамма ковида в РФ растет.

Напомним, в России за сутки коронавирусом заболели 17 262 человека. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 453 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 10 954 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти должны вакцинировать 80% сотрудников сферы обслуживания.