В Ленобласти должны вакцинировать 80% сотрудников сферы обслуживания

Вакцинировать сотрудников должны до сентября 2021 года. Фото: Baltphoto

Вакцинировать сотрудников должны до сентября 2021 года. Фото: Baltphoto

Прививки хотят сделать до сентября 2021 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 18 июня, подписал новое постановление, регулирующее вакцинацию населения от коронавируса. Согласно документу, до сентября 2021 года в регионе должны привить 80% сотрудников сферы обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Дрозденко отметил, что с начала мая значительно выросло количество госпитализаций – почти в три раза. В связи с этим без введения ряда ограничений обойтись нельзя.

«В этих условиях я вынужден ограничить работу сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры и образования, проведение массовых мероприятий»,

— заявил Дрозденко.

Также для бюджетников и госслужащих предусмотрены оплачиваемые выходные для вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию.