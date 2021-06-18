Переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию

Переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию
Углубленная диспансеризация в первую очередь поможет людям с хроническими заболеваниями. Фото: комитет по здравоохранению

Перенесшие коронавирус россияне смогут пройти углубленную диспансеризацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, в постановлении прописаны все элементы, которые необходимо использовать для более качественной и эффективной организации диспансеризации.

Как сообщил ТАСС, углубленная диспансеризация начнется в России с 1 июля. Мишустин отметил, что данная мера в первую очередь поможет людям с хроническими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заболели 17 262 человека. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 453 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 10 954 человека.

диспансеризация коронавирусная пандемия михаил мишустин


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге прикрыли три ТЦ из-за нарушения анти-ковидных мер
Опубликованы фото из маршрутки после ДТП с автобусом на Ленинском
Как и просили: на Обуховской Обороны установят новые светофоры
На Кубинской среди жаркого лета включили отопление
Переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию
В Петербурге суд позволил продолжить проектирование коричневой линии метро
В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения России с Турцией
В Ленобласти прививку от коронавируса сделали 14% жителей