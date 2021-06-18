Переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию

Перенесшие коронавирус россияне смогут пройти углубленную диспансеризацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, в постановлении прописаны все элементы, которые необходимо использовать для более качественной и эффективной организации диспансеризации.
Как сообщил ТАСС, углубленная диспансеризация начнется в России с 1 июля. Мишустин отметил, что данная мера в первую очередь поможет людям с хроническими заболеваниями.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирусом заболели 17 262 человека. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 453 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 10 954 человека.