В России за сутки коронавирусом заболели 17 262 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 17 262 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, 14,3% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии в России зафиксировали 5, 281 млн случая коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 453 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровел 10 954 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что индийский штамм коронавируса «Дельта» более заразен, так как у пациентов быстро возникает высокая вирусная нагрузка в горле, поэтому они легко передают вирус остальным.