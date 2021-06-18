Ученый рассказал, почему индийский штамм коронавируса более заразный

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сообщил, что индийский штамм коронавируса «Дельта» более заразен, так как у пациентов быстро возникает высокая вирусная нагрузка в горле, поэтому они легко передают вирус остальным.

По его словам, что в общественных местах необходимо и дальше носить респираторные маски класса FFP2, сообщает радиостанция Funke. Он также отметил, что снять ограничения можно будет после того, как будет вакцинировано достаточное число граждан.

По последним данным, в Германии с начала пандемии зафиксировано 3 727 688 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 3 597 940 пациентов, число смертельных случаев выросло 90 277.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.