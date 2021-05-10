Россия получила индийский штамм COVID

Россия получила индийский штамм COVID
Россияне проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Российские ученые получили индийский штамм COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом стало известно в понедельник, 10 мая. Как сообщили «РИА Новости», теперь у российских вирусологов будет штамм для исследований инфекции.

Напомним, в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Пока специалисты продолжают изучать новый штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией.

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