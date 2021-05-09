В Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией

В Индии на фоне обострения коронавируса стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза.

Эта болезнь — редкий грибок, который называют «черной плесенью», сообщает India Today. Она поражает нос и легкие. Она сильно любит влагу. Есть информация, что чаще всего мукормикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел.

После помещения пациента с COVID-19 на ИВЛ шансы заболеть грибком высоки. В одном из штатов Индии за две последние недели диагностировали 40 случаев этого грибка. Несколько людей в следствии потеряли зрение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанцы отметили танцами на улицах первую ночь без COVID-ограничений. Жители Испании в ночью отметили конец режима ЧП в стране, который был введен из-за COVID-19 и длился с осени 2020 года. Он истек в субботу в десять часов вечера.