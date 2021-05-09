Испанцы отметили танцами на улицах первую ночь без COVID-ограничений

Теперь испанцы могут путешествовать и ходить в гости. Фото: Pixabay

Теперь испанцы могут путешествовать и ходить в гости. Фото: Pixabay

Жители Испании в ночью отметили конец режима ЧП в стране, который был введен из-за COVID-19 и длился с осени 2020 года.

Он истек в субботу в десять часов вечера, пишет El País. В столице в ночью е люди вышли на улицы города. Главная площадь Мадрида была заполнена десятками горожан. Испанцы веселились всю ночь.

В Барселоне весёлые люди собрались у здания Верховного суда. Они танцевали, были без масок и не соблюдали соцдистанцию. Теперь испанцы могут путешествовать и ходить в гости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минздрав Кипра установил новые правила въезда для туристов. Власти Кипра изменили правила для туристов, которые прибудут в страну с 10 мая. Теперь вакцинированным путешественникам не придется соблюдать самоизоляцию или сидеть на карантине. Они также не будут проходить тест на выявление COVID-19.