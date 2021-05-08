Минздрав Кипра установил новые правила въезда для туристов

Власти Кипра изменили правила для туристов, которые прибудут в страну с 10 мая.

Теперь вакцинированным путешественникам не придется соблюдать самоизоляцию или сидеть на карантине. Они также не будут проходить тест на выявление COVID-19 после прибытия на остров.

Как следует из заявления кипрского Минздрава, эти правила распространяются на туристов, привитых от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Кипра отменяют строгий карантинный режим на острове. Коронавирусные ограничения ослабят с 10 мая. Комендантский час сократят на два часа: он будет действовать с 23:00 до 05:00.