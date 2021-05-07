Кипр отменяет обязательный карантин с 10 мая

Власти Кипра отменяют строгий карантинный режим на острове. Коронавирусные ограничения ослабят с 10 мая.

Вместе с этим в республике вводится Coronapass — пропуск с информацией об отсутствии коронавируса у его владельца. На нем будут отрицательные результаты ПЦР-теста, пройденного в течение последних 72 часов, или справка о вакцинации, либо справка о перенесенном заболевании в последние полгода. Его придется сделать как местным жителям, так и туристам.

С 10 мая на Кипре откроются промтоварные магазины, театры, кинотеатры и тренажерные залы. Однако для их посещения потребуется предъявить Coronapass.

Пропуск также понадобится при посещении церкви и таких церемоний, как свадьбы, крестины или похороны. Coronapass не нужен при посещении рынков, парикмахерских и салонах красоты, сообщает ТАСС.

С 10 июня комендантский час сократят на два часа: он будет действовать с 23:00 до 05:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов.