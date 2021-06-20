Петербуржцы переполнили пригородные электрички

Петербуржцы переполнили пригородные электрички
Электричка оказалась переполнена. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Из-за аномальной жары петербуржцы отправились на пляжи города и области, что спровоцировало столпотворение в пригородных электричках.

В субботу, 19 июня, горожане засняли на видео, сколько человек вечером пытались уехать с Золотого пляжа Курортного района в Петербург. Кадрами очевидцы поделились в группе «ЧП и ДТП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в электричке из Солнечного», — написал автор записи.

Люди в вагонах веселились, пели, распивали спиртное, а вот о социальной дистанции совсем забыли. Практически никто из пассажиров не использовал средства защиты

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточный прирост COVID-больных в Петербурге перевалил за тысячу. Коронавирус выявили еще у 1 019 петербуржцев. Выздоровели 439 пациентов, 73 не смогли побороть болезнь.

железнодорожные поезда коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы переполнили пригородные электрички
Инкассаторская машина протаранила столб и ограждение в Волховском районе
Автомобиль слетел в кювет после ДТП на Приморском шоссе
Суточный прирост COVID-больных в Петербурге перевалил за тысячу
К пляжу в Петербурге причалил десантный корабль на воздушной подушке
Ботанический сад временно закроет оранжереи из-за жары
Грузовик врезался в столб с ЛЭП в Янино-1
Перечислены вызываемые COVID-19 аутоиммунные заболевания