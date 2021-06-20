Петербуржцы переполнили пригородные электрички

Из-за аномальной жары петербуржцы отправились на пляжи города и области, что спровоцировало столпотворение в пригородных электричках.

В субботу, 19 июня, горожане засняли на видео, сколько человек вечером пытались уехать с Золотого пляжа Курортного района в Петербург. Кадрами очевидцы поделились в группе «ЧП и ДТП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в электричке из Солнечного», — написал автор записи.

Люди в вагонах веселились, пели, распивали спиртное, а вот о социальной дистанции совсем забыли. Практически никто из пассажиров не использовал средства защиты

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточный прирост COVID-больных в Петербурге перевалил за тысячу. Коронавирус выявили еще у 1 019 петербуржцев. Выздоровели 439 пациентов, 73 не смогли побороть болезнь.