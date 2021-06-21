Петербургские юзеры смотрят видео чаще в Instagram, чем в онлайн-кинотеатрах

Петербуржцы выбирают для общения «Вконтакте», а смотрят видео в Instagram и YouTube. Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Санкт-Петербурге и области.

Доля информации, прокачанной пользователями региона через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила около 62,5% от общего трафика в сети оператора.

В среднем за месяц жители Санкт-Петербурга и области – абоненты МегаФона

используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 74,3 Пбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть отечественный блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» в формате 8K UHD (Ultra HD) больше 6 тысяч раз.

«Основная часть мобильного трафика сегодня приходится на сеть 4G. Его доля в общем объёме с начала года составила 89%. Чтобы сохранить качество и высокую скорость загрузки данных в пиковые часы, мы продолжаем активно развивать инфраструктуру и увеличиваем емкость сети четвертого поколения. С начала 2021 количество новых базовых станций с поддержкой LTE достигло более 1000 Модернизирована и существующая сеть МегаФона Ленинградской области. Теперь максимальное количество базовых станций работает в диапазоне 1800 Мгц, и жители еще около 150 деревень (Синево, Сорочкино, Яблоновка и других) с населением менее 100 человек смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом», – отметил Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге.

Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора в Санкт-Петербурге уходит на видео-контент. С начала 2021 юзеры потратили около 17,6 тысяч Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще 7,2 тысяч Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика обогнал сервис КиноПоиск .

Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети «ВКонтакте» и Instagram, а из мессенджеров предпочитают Тelegram, Viber и WhatsApp. Telegram, не смотря на обновленную политику по передаче данных, остается востребованным у петербуржцев: аналитики отметили, что с января 2021 трафик в мессенджере вырос почти на 7%.

Всего с начала года пользователи МегаФона в Санкт-Петербурге и области получили и передали около 121,9 тысяч Тбайт информации – это в 1,4 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МегаФон открыл Центр бизнес-возможностей в Петербурге.