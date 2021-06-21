Дополнительные поезда запустили в сторону Выборга и Приморска

Петербургский Комитет по транспорту попросил запустить дополнительные поезда в стороны Выборга и Приморска в связи с увеличенным спросом на эти направления.

Об этом стало известно в понедельник, 21 июня. Пять дополнительных электричек пустят 26 и 27 июня. Так, усилят маршрут Санкт‑Петербург — Финляндский — Советский через Приморск и обратно, который обслужат составы №№ 6787 и 6792. На Зеленогорск — Удельную поставят доппоезд № 6792, он проследует со всеми остановками.

Как сообщил «МК Петербург», поезда будут отбывать от Финляндского вокзала в 11:53 и 18:35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за аномальной жары петербуржцы отправились на пляжи города и области, что спровоцировало столпотворение в пригородных электричках.