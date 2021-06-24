Победительница «Холостяка» похвасталась подарками на 27 млн рублей

На эти деньги можно купить несколько квартир в Москве.

Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова показала подарки, которые ей сделал рэпер Тимати. Обновками она похвасталась в рамках YouTube-шоу Fametime TV.

Известно, что артист подарил девушке кольцо с бриллиантом, цена которого составляет около 22 миллионов рублей. Также Тимати подарил Сафаровой подвеску за 400 тысяч рублей и элитный браслет за 500 тысяч рублей. На Новый год девушка получила часы стоимостью четыре миллиона рублей с гравировкой на испанском языке.

«Нет роз без шипов»,

— прочитала модель надпись на часах.

Она отметила, что порой бывает страшно носить такие дорогие украшения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что победительница «Холостяка» призналась, что они с Тимати не живут вместе.