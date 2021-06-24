В Петербурге вакцинировали более 800 тыс. человек

С того момента, как в Северной столице началась массовая вакцинация, в городе привили 811 895 человек. При этом, 676 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

Об этом сообщается в информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции.

За прошлые сутки в регионе привили 10 тыс. человек, из них же 6 тыс. сделали укол дважды.

Общее количество поступивших комплектов вакцины составило 952 тысячи. При этом в Петербурге осталось еще 64 тыс. доз.

Отмечается, что прививку в Северной столице сделали 33,7 тыс. медработников, также 30,5 тыс. работников сферы образования, 24,3 тыс. сотрудников силовых структур и 6,2 тыс. соцработников.

Отмечается, что в Петербурге привито 300 тыс. человек, которые старше 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ковид-стационары Петербурга срочно ищут медиков из-за нехватки персонала.