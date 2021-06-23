Ковид-стационары Петербурга срочно ищут медиков из-за нехватки персонала

Больницы Петербурга, в которых организовали стационары для коронавирусных больных, столкнулись с дефицитом персонала. Медучреждения ищут дополнительных врачей и других сотрудников.

Как сообщает городской комитет по здравоохранению, в ковидные стационары требуются врачи, средний и младший медперсонал, операторы ПК, буфетчики, кастелянши и уборщики. В дополнительном персонале нуждаются ковид-стационары в «Ленэкспо» (Госпиталь для ветеранов войн), СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» и городской больнице №33 в Колпино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса. Кроме того, Северная столица за прошлые сутки стала лидером по смертности среди всех регионов.