Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За последние сутки в Петербурге подтвердили 93 случая смерти от коронавирусной инфекции. Суточная летальность от ковида стала рекордной за всю пандемию.

По данным оперативного штаба, число умерших от осложнений коронавируса в Петербурге за вчерашний день достигло 93 человек — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Прошлый максимум составлял 82 погибших.

Кроме того, Северная столица за прошлые сутки стала лидером по смертности среди всех регионов. В Москве, где обычно фиксируют больше всего погибших, сообщается о 88 летальных исходах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За сутки в городе на Неве тесты на коронавирус сдали более 30 тысяч человек.