МВД начало использовать систему распознавания силуэтов машин и людей

МВД начало использовать систему распознавания силуэтов машин и людей
Система сможет отслеживать траекторию человека, считать людей и искать их по силуэтам. Фото: Pixabay

МВД внедрило в ряде регионов России новую систему распознавания лиц водителей и их автомобилей.

Как сообщает ТАСС, компания-разработчик системы Ntechlab создала платформу мультиобъектной видеоаналитики, которая умеет отображать видеопотоки, распознавая силуэты людей и машин. На сегодняшний день систему уже начали применять в пяти регионах страны.

Гендиректор Ntechlab Андрей Теленков рассказал, что алгоритм обращает внимание на походку людей, их рост, растительность на лице, а также аксессуары, к примеру очки или головной убор. Так система сможет отслеживать траекторию человека, считать людей и искать их по силуэтам.

Что касается автомобилей, то алгоритм позволит определить автомобиль с камер, которые не могут распознать номера или видна только часть машины. Определяются цвет, марка и другие отличительные признаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МВД выразило заинтересованность в создании единой с ЦБ базы по киберпреступлениям.

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