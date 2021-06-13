МВД выразило заинтересованность в создании единой с ЦБ базы по киберпреступлениям

В полиции отметили, что подробные комментарии до создания этой базы преждевременны. Фото: pixabay.com

В полиции отметили, что подробные комментарии до создания этой базы преждевременны. Фото: pixabay.com

Полиция России на фоне увеличения киберпреступности заинтересована в создании единой базы по преступлениям в киберпространстве, в которой будут данные Центробанка.

МВД заинтересовано в создании такой базы данных, сообщает ТАСС. В полиции отметили, что подробные комментарии до её создания преждевременны.

Ранее было известно, что в России создадут базу по преступлениям в киберпространстве, куда включат данные ЦБ и полиции. Осуществление такого плана предоставит возможность лучше оценивать методы борьбы с преступниками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД предлагает сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным. Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением сделать прохождение техосмотра легковыми автомобилями необязательным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.