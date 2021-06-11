МВД предлагает сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением сделать прохождение техосмотра легковыми автомобилями необязательным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова. По его мнению, ответственные автомобилисты и так заинтересованы в исправности своей машины, поэтому они должны самостоятельно проходить техосмотр. Он считает, что проведение техосмотра в удобное время снизит количество ДТП на дорогах из-за неполадок.

Отмечается, что добровольный техосмотр не затронет такси, грузовики, служебные автомобили, автомобили предприятий и автобусы. Нововведение позволит сотрудникам ГАИ уделять больше времени этому транспорту.

Глава ГИБДД добавил, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект о разделении полиса ОСАГО и диагностической карты. В случае его принятия полис обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч.