Глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч

Глава ГИБДД предложил инициаторам самим прокатиться по городу со скоростью 30 километров в час. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава ГИБДД предложил инициаторам самим прокатиться по городу со скоростью 30 километров в час. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД выступает против снижения максимальной скорости в черте городов до 30 километров в час.

По словам Черникова, он не может представить, как можно ехать с такой низкой скоростью, когда по разделительной полосе автомобили едут со скоростью до 150 километров в час.

Глава ГИБДД отметил, что авторы инициативы думают не о безопасности дорожного движения, а о способах пополнения доходов с помощью штрафов, которые налагает фотовидеофиксация.

Он предложил инициаторам самим прокатиться по городу со скоростью 30 километров в час, особенно в вечернее время. Черников считает, что так они смогут понять абсурдность этих ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах.