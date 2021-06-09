ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах

ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения автомобилей в городах
Так ограничения должны быть обоснованными и логичными, считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.  Фото: Baltphoto

Госавтоинспекция поддержала идею снизить скорость движения в городе с 60 до 30 км/ч, но нововведение надо смотреть специально для каждого участка и вводить обоснованно.

Об этом сообщает ТАСС. Так считает начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина. Он уверен, чем ниже скорость машин, тем ниже смертность.

Напомним, что ГИБДД занимается только контролем скорости, а полномочия по её сниженю у органов исполнительной власти. Так ограничения должны быть обоснованными и логичными, считает Митрошин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГИБДД рассказали, сколько смертельных ДТП произошло с участием электросамокатов. За два года в ДТП с электросамокатами в России погибли десять человек. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.

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