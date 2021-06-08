В ГИБДД рассказали, сколько смертельных ДТП произошло с участием электросамокатов

За два года в ДТП с электросамокатами в России погибли десять человек. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.

По его словам, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны. Он также отметил, что некоторые электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей и такие самокаты покупают редко, сообщает РИА «Новости».

«В позапрошлом году четыре погибших с использованием средств индивидуальной мобильности, в прошлом году — шесть погибших в ДТП с участием электросамокатов», — рассказал он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице еще с прошлого года приобрели невероятную популярность электросамокаты: люди рассекают на них и по тротуарам, и на проезжей части. Вот только правила эксплуатации нового транспорта запоздали: лихачи и хулиганы на самокатах чуть ли не ежедневно провоцируют аварии и несчастные случаи.