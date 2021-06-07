Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие электросамокатов на Петербург и попытки с ними бороться

Пожары, наезды на детей и пенсионеров, заторы на дорогах: нашествие электросамокатов на Петербург и попытки с ними бороться
Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Северной столице еще с прошлого года приобрели невероятную популярность электросамокаты: люди рассекают на них и по тротуарам, и на проезжей части. Вот только правила эксплуатации нового транспорта запоздали: лихачи и хулиганы на самокатах чуть ли не ежедневно провоцируют аварии и несчастные случаи.

Так, в Выборгском районе, на проспекте Просвещения, 5 июня под колесами электросамоката оказалась пенсионерка. Пожилой женщине в итоге потребовалась госпитализация — у нее диагностировали позвоночно-спинномозговую травму и перелом позвоночника. При этом виновник происшествия скрылся, его все еще не разыскали.

Чаще всего, однако, жертвами наездов становятся дети. Только в начале июня произошло около пяти громких аварий с самокатами, в которых пострадали малыши. К примеру, на Искровском проспекте под колесами лихача на электросамокате оказалась семилетняя девочка. Школьницу пришлось отвезти в больницу, а виновник ДТП скрылся.

Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Позже, однако, его отыскали и задержали. Выяснилось, что безработный житель Кудрово, которым оказался подозреваемый, пытался «замести следы»: утопил самокат, на котором сбил ребенка, а также сменил прическу и перекрасил волосы. И мужчине, кажется, есть чего бояться: обыскав квартиру возможного преступника на Пражской улице, стражи порядка обнаружили там коробки с запрещенными веществами. Теперь против него возбуждены два уголовных дела.

Страдают от самокатчиков не только пешеходы, но и автомобилисты: 5 июня компания молодых людей на двухколесном транспорте собрала пробку возле «Новочеркасской», рассекая по проезжей части и блокируя движение автомобилей. Об этом рассказали участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Каковы были их мотивы, мне непонятно», — подписал видео автор. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кроме прочего, самокаты становятся и крайне неожиданными причинами чрезвычайных происшествий. В субботу, 6 июня, в квартире на проспекте Стачек произошел пожар, жертвами которого едва не стали женщина и двое детей. По предварительной версии, причиной является загоревшийся электросамокат — он вспыхнул, когда стоял на зарядке.

В пожаре на проспекте Стачек погибла кошка. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Похоже, у петербуржцев уже заканчивается терпение: в четверг, 4 июня, на перекрестке Мытнинской и 8-й Советской улиц в центре города заметили мужчину в зеленой футболке, который с яростным упрямством переносил припаркованные на тротуаре каршеринговые электросамокаты к пешеходному переходу. Кроме того, часть из них прохожий пинал так, что они падали прямо на газон.

Гнев неизвестного активиста, однако, не оценили сотрудники полиции. Борца с самокатами отвезли в 76-й отдел полиции, ему придется ответить за хулиганство.

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