Пожар на Стачек мог произойти из-за заряжающегося электросамоката

Электросамокат как раз находился в комнате.

На проспекте Стачек сегодня, 5 июня, произошел пожар, в результате которого чуть не погибли трое. Известно, что инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры. Там в момент возгорания находились женщина и двое детей, о чем сообщили в ГУ МЧС по городу.

Огонь успел охватить площадь в 22 квадратных метра. Жильцов эвакуировали – дети получили отравление углекислым газом, также известно о пострадавшем мужчине, которого госпитализировали с 8% ожогами тела.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания мог стать электросамокат, который стоял на зарядке в жилой комнате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Захарова пожарная машина, спешащая на вызов, столкнулась с иномаркой.