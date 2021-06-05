Пожар на Стачек мог произойти из-за заряжающегося электросамоката

Пожар на Стачек мог произойти из-за заряжающегося электросамоката
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Электросамокат как раз находился в комнате.

На проспекте Стачек сегодня, 5 июня, произошел пожар, в результате которого чуть не погибли трое. Известно, что инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры. Там в момент возгорания находились женщина и двое детей, о чем сообщили в ГУ МЧС по городу.

Огонь успел охватить площадь в 22 квадратных метра. Жильцов эвакуировали – дети получили отравление углекислым газом, также известно о пострадавшем мужчине, которого госпитализировали с 8% ожогами тела.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания мог стать электросамокат, который стоял на зарядке в жилой комнате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Захарова пожарная машина, спешащая на вызов, столкнулась с иномаркой.

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