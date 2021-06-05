На Захарова пожарная машина, спешащая на вызов, столкнулась с иномаркой

На Захарова пожарная машина, спешащая на вызов, столкнулась с иномаркой
В аварии никто не пострадал. Фото: Дорожный инспектор

Легковушка не пропустила спецтехнику, спровоцировав тем самым инцидент.

В Красносельском районе сегодня утром, 5 июня, произошла авария с участием пожарной машины. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на пересечении улиц Маршала Захарова и Десантников. Пожарная машина, спешащая на вызов, столкнулась с легковым автомобилем. По предварительным данным, автомобиль не пропустил спецтехнику, что и стало причиной аварии. Из-за удара легковушку отбросило за пешеходный переход, машина получила серьезные повреждения.

Информация о пострадавших в аварии уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове малышка выпала из окна и выжила.

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