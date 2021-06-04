Обыски, наезды на детей и хранение наркотиков: электросамокаты в Петербурге становятся реальной опасностью

Обыски, наезды на детей и хранение наркотиков: электросамокаты в Петербурге становятся реальной опасностью
Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

За последние несколько дней в Северной столице лихачи на электросамокатах сбили троих детей. Резонансные инциденты привлекли внимание даже главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Так, 1 июня в Колпино на аллее парка «имени 40-летия ВЛКСМ» под колесами самоката оказался четырехлетний мальчик. Сбивший его мужчина с места преступления скрылся, а ребенок пришлось госпитализировать. На следующий день произошло сразу два аналогичных инцидента: студент-магистрант сбил четырехлетнего малыша на Московском проспекте, — в этом случае, к счастью, молодой человек повел себя порядочно, вызвал мальчику скорую и сообщил свои данные, — а на Искровском проспекте неизвестный наехал на семилетнюю девочку.

В результате школьница оказалась в больнице со множественными травмами, а виновник аварии уехал.

Его, однако, задержали практически «по горячим следам», 3 июня. Злоумышленником оказался безработный житель Кудрово. Полицейские обыскали его квартиру на Пражской улице, где их ждало неожиданное открытие: мужчина хранил дома три пакета с растительным веществом. Кроме того, стражи порядка обнаружили металлическую коробку с белым порошком. Предположительно, и то, и другое — наркотики.

Найденные вещества направлены на экспертизу, а детальное изучение биографии петербуржца показало, что он и вовсе находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

Тот факт, что арендовать электросамокат может кто угодно, тревожит пешеходов — все чаще это приводит к печальным последствиям. Напомним о драке между самокатчиками и прохожими на Невском, в которой молодые люди сломали несколько ребер писателю Валерию Айрапетяну и скрылись на «железных конях».

Правоохранители не оставили это происшествие безнаказанным: дебоширов задержали, они находятся под арестом, а в сервисах аренды электросамокатов в Петербурге прошли массовые обыски.

После случая с избиением писателя было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Стражи порядка искали предметы и документы, которые могли бы быть полезны для расследования как происшествия на Невском проспекте, так и наезда на девочку на Искровском проспекте.

В пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh подтвердили информацию об обысках, но подчеркнули, что следственные действия никак не отразятся на работе сервиса.

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